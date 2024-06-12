https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/bzhaniya-ves-abkhazskiy-narod-smotrit-na-vas-s-gordostyu-i-nadezhdoy-1051343528.html

Бжания: весь абхазский народ смотрит на вас с гордостью и надеждой

Бжания: весь абхазский народ смотрит на вас с гордостью и надеждой

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к спортсменам, участвующим в играх БРИКС в Казани. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к спортсменам, участвующим в играх БРИКС в Казани.Президент подчеркнул, что парад стран откроет знаменитый футболист Ахрик Цвейба, и это станет символом единства национальной сборной, представляющей Абхазию в 13 видах спорта.Республику на играх представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.

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аслан бжания, брикс, абхазия, россия, спорт