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Бжания: весь абхазский народ смотрит на вас с гордостью и надеждой
Бжания: весь абхазский народ смотрит на вас с гордостью и надеждой
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к спортсменам, участвующим в играх БРИКС в Казани. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к спортсменам, участвующим в играх БРИКС в Казани.Президент подчеркнул, что парад стран откроет знаменитый футболист Ахрик Цвейба, и это станет символом единства национальной сборной, представляющей Абхазию в 13 видах спорта.Республику на играх представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.
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аслан бжания, брикс, абхазия, россия, спорт
аслан бжания, брикс, абхазия, россия, спорт
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к спортсменам, участвующим в играх БРИКС в Казани.
"Ваш отъезд с площади Свободы из Сухума в Казань – это не просто начало спортивного маршрута, а отправная точка в истории страны, когда у нас появилась возможность с достоинством продемонстрировать всему миру нашу культуру и спортивные амбиции", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что парад стран откроет знаменитый футболист Ахрик Цвейба, и это станет символом единства национальной сборной, представляющей Абхазию в 13 видах спорта.
Республику на играх представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.