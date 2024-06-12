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Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии
Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМЭ, 12 июн – Sputnik. Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T15:48+0300
2024-06-12T15:48+0300
2024-06-12T16:06+0300
в абхазии
абхазия
курбан-байрам
ислам
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СУХУМЭ, 12 июн – Sputnik. Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии.Курбан-Байрам или Курбанныхуа — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима.
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абхазия, курбан-байрам, ислам
Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии
15:48 12.06.2024 (обновлено: 16:06 12.06.2024)
СУХУМЭ, 12 июн – Sputnik. Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии.
Празднование Курбанныхуа выпадает на воскресенье 16 июня. Из-за совпадения праздничного и выходного дня постановлением Кабмина 17 июня объявлен нерабочим днем.
Курбан-Байрам или Курбанныхуа — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима.