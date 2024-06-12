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Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии

Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМЭ, 12 июн – Sputnik. Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

курбан-байрам

ислам

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СУХУМЭ, 12 июн – Sputnik. Дополнительный выходной день объявлен в Абхазии.Курбан-Байрам или Курбанныхуа — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима.

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