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Эксклюзив, "все включено" и ИнгурГЭС: Гергедава о туризме в восточной Абхазии
Эксклюзив, "все включено" и ИнгурГЭС: Гергедава о туризме в восточной Абхазии
Sputnik Абхазия
О развитии туризма в восточной Абхазии в студии радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T17:08+0300
2024-06-12T17:08+0300
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В последние годы восточное направление Абхазии становится все популярнее не только среди туристов, но и жителей страны, поделилась наблюдениями эксперт в сфере туризма, гид Руслана Гергедава.Наиболее востребованные направления – это город Ткуарчал и его достопримечательности, пляжный отдых в Очамчырском районе, а также ИнгурГЭС в Галском районе.Гергедава считает, что в сравнении с западной Абхазией в развитии туризма в восточной Абхазии делают акцент на услуге "все включено".Что касается ИнгурГЭС, этот объект, который уже стали посещать туристы, Гергедава назвала эксклюзивом.
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видео, мультимедиа, абхазия, отдых в абхазии, туристы, видео
видео, мультимедиа, абхазия, отдых в абхазии, туристы, видео
Эксклюзив, "все включено" и ИнгурГЭС: Гергедава о туризме в восточной Абхазии
17:08 12.06.2024 (обновлено: 21:29 12.06.2024)
О развитии туризма в восточной Абхазии в студии радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава.
В последние годы восточное направление Абхазии становится все популярнее не только среди туристов, но и жителей страны, поделилась наблюдениями эксперт в сфере туризма, гид Руслана Гергедава.
Наиболее востребованные направления – это город Ткуарчал и его достопримечательности, пляжный отдых в Очамчырском районе, а также ИнгурГЭС в Галском районе.
Гергедава считает, что в сравнении с западной Абхазией в развитии туризма в восточной Абхазии делают акцент на услуге "все включено".
Что касается ИнгурГЭС, этот объект, который уже стали посещать туристы, Гергедава назвала эксклюзивом.