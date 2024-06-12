https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/eksklyuziv-vse-vklyucheno-i-ingurges-gergedava-o-turizme-v-vostochnoy-abkhazii-1051335998.html

Эксклюзив, "все включено" и ИнгурГЭС: Гергедава о туризме в восточной Абхазии

Эксклюзив, "все включено" и ИнгурГЭС: Гергедава о туризме в восточной Абхазии

Sputnik Абхазия

О развитии туризма в восточной Абхазии в студии радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

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В последние годы восточное направление Абхазии становится все популярнее не только среди туристов, но и жителей страны, поделилась наблюдениями эксперт в сфере туризма, гид Руслана Гергедава.Наиболее востребованные направления – это город Ткуарчал и его достопримечательности, пляжный отдых в Очамчырском районе, а также ИнгурГЭС в Галском районе.Гергедава считает, что в сравнении с западной Абхазией в развитии туризма в восточной Абхазии делают акцент на услуге "все включено".Что касается ИнгурГЭС, этот объект, который уже стали посещать туристы, Гергедава назвала эксклюзивом.

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