Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков
16:16 12.06.2024 (обновлено: 21:16 12.06.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Сводка Минобороны России:
Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда "Ольха", а также 61 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16319 танков и других боевых бронированных машин, 1335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22486 единиц специальной военной автомобильной техники.