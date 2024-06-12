https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/gruppirovka-dnepr-za-den-unichtozhila-do-80-ukrainskikh-boevikov-1051341874.html

Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков

Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую... 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T16:16+0300

2024-06-12T16:16+0300

2024-06-12T21:16+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Сводка Минобороны России:

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