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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/gruppirovka-dnepr-za-den-unichtozhila-do-80-ukrainskikh-boevikov-1051341874.html
Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков
Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую... 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T16:16+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Группировка "Днепр" за день уничтожила до 80 украинских боевиков

16:16 12.06.2024 (обновлено: 21:16 12.06.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 80 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Сводка Минобороны России:
Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда "Ольха", а также 61 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16319 танков и других боевых бронированных машин, 1335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22486 единиц специальной военной автомобильной техники.
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