https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/gunba-provel-soveschanie-po-voprosam-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta--1051342310.html

Гунба провел совещание по вопросам реконструкции сухумского аэропорта

Гунба провел совещание по вопросам реконструкции сухумского аэропорта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Работы по реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба ведутся строго по графику. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T17:30+0300

2024-06-12T17:30+0300

2024-06-12T21:32+0300

в абхазии

аэропорт

сухумский аэропорт

абхазия

россия

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Работы по реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба ведутся строго по графику. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел рабочее совещание с участием глав Минэнергетики, МЧС, СГБ и сотрудников аэропорта. Сейчас на объекте: Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

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