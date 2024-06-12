https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/gunba-provel-soveschanie-po-voprosam-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta--1051342310.html
Гунба провел совещание по вопросам реконструкции сухумского аэропорта
Гунба провел совещание по вопросам реконструкции сухумского аэропорта
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Работы по реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба ведутся строго по графику. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T17:30+0300
2024-06-12T17:30+0300
2024-06-12T21:32+0300
в абхазии
аэропорт
сухумский аэропорт
абхазия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0c/1051338173_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_99540718ce787a3f229baddad3d67e5a.jpg
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Работы по реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба ведутся строго по графику. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел рабочее совещание с участием глав Минэнергетики, МЧС, СГБ и сотрудников аэропорта. Сейчас на объекте: Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0c/1051338173_91:0:1227:852_1920x0_80_0_0_b6286b0a666501aa09af04d35efad8fb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт, сухумский аэропорт, абхазия, россия
аэропорт, сухумский аэропорт, абхазия, россия
Гунба провел совещание по вопросам реконструкции сухумского аэропорта
17:30 12.06.2024 (обновлено: 21:32 12.06.2024)
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Работы по реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба ведутся строго по графику.
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел рабочее совещание с участием глав Минэнергетики, МЧС, СГБ и сотрудников аэропорта.
демонтируют верхний слой покрытия перрона,
делают щебеночное основание обочин взлетно-посадочной полосы,
реставрируют сколы и раковины на взлетно-посадочной полосе,
проводят герметизацию деформационных швов,
подготавливают к восстановлению верхнего слоя покрытия.
Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.