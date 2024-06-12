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Концерт Piano Duo & Orchestra прошел в Сочи
Концерт Piano Duo & Orchestra прошел в Сочи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo и Государственный камерный оркестр выступили на сцене Зимнего театра в Сочи. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T21:20+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo и Государственный камерный оркестр выступили на сцене Зимнего театра в Сочи. Концерт в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии" был посвящен Дню России. Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и Заслуженная артистка Гулиза Авидзба в сопровождении оркестра под руководством Давида Терзяна исполняли сочинения Альбинони, Бизе, Рахманинова, Прокофьева, Римского-Корсакова, Свиридова, Шостаковича, Дженкинса, Циммера и других авторов. Также в репертуар вошли саундтреки к любимым кинолентам и анимационным фильмам.
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культура, абхазия, россия, сочи, музыка
культура, абхазия, россия, сочи, музыка
Концерт Piano Duo & Orchestra прошел в Сочи
21:20 12.06.2024 (обновлено: 22:12 12.06.2024)
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo и Государственный камерный оркестр выступили на сцене Зимнего театра в Сочи.
Концерт в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии" был посвящен Дню России.
Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и Заслуженная артистка Гулиза Авидзба в сопровождении оркестра под руководством Давида Терзяна исполняли сочинения Альбинони, Бизе, Рахманинова, Прокофьева, Римского-Корсакова, Свиридова, Шостаковича, Дженкинса, Циммера и других авторов. Также в репертуар вошли саундтреки к любимым кинолентам и анимационным фильмам.