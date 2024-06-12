https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/kontsert-piano-duo--orchestra-proshel-v-sochi-1051344012.html

Концерт Piano Duo & Orchestra прошел в Сочи

Концерт Piano Duo & Orchestra прошел в Сочи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo и Государственный камерный оркестр выступили на сцене Зимнего театра в Сочи. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T21:20+0300

2024-06-12T21:20+0300

2024-06-12T22:12+0300

в абхазии

культура

абхазия

россия

сочи

музыка

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0c/1051343849_0:6:1212:688_1920x0_80_0_0_266a319985ed149489601a89dcb98a5c.jpg

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo и Государственный камерный оркестр выступили на сцене Зимнего театра в Сочи. Концерт в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии" был посвящен Дню России. Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и Заслуженная артистка Гулиза Авидзба в сопровождении оркестра под руководством Давида Терзяна исполняли сочинения Альбинони, Бизе, Рахманинова, Прокофьева, Римского-Корсакова, Свиридова, Шостаковича, Дженкинса, Циммера и других авторов. Также в репертуар вошли саундтреки к любимым кинолентам и анимационным фильмам.

абхазия

россия

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, абхазия, россия, сочи, музыка