https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/mid-abkhazii-prokommentiroval-zayavlenie-gendirektora-seti-restoranov-vkusno-i-tochka--1051334366.html

МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка"

МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка" Олега Пароева о том, что Абхазия на международной... 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T12:48+0300

2024-06-12T12:48+0300

2024-06-12T13:27+0300

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка" Олега Пароева о том, что Абхазия на международной арене считается территорией Грузии. В ведомстве напомнили, что Абхазия – суверенное государство, признанное Россией, на территории которой "Вкусно и точка" является юридическим лицом.Ранее Олег Пароев в интервью РИА Новости заявил, что "Вкусно и точка" передумали открываться в Абхазии, так как на международной арене Абхазия считается территорией Грузии, и они не хотели бы "создавать конфликт".

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