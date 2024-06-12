https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/mid-abkhazii-prokommentiroval-zayavlenie-gendirektora-seti-restoranov-vkusno-i-tochka--1051334366.html
МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка"
МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка" Олега Пароева о том, что Абхазия на международной... 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T12:48+0300
2024-06-12T12:48+0300
2024-06-12T13:27+0300
в абхазии
мид абхазии
абхазия
грузия
россия
политика
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка" Олега Пароева о том, что Абхазия на международной арене считается территорией Грузии. В ведомстве напомнили, что Абхазия – суверенное государство, признанное Россией, на территории которой "Вкусно и точка" является юридическим лицом.Ранее Олег Пароев в интервью РИА Новости заявил, что "Вкусно и точка" передумали открываться в Абхазии, так как на международной арене Абхазия считается территорией Грузии, и они не хотели бы "создавать конфликт".
абхазия
грузия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9e5f52e90b0a2e61d0cc9f9d29ccb2e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, абхазия, грузия, россия, политика, экономика
мид абхазии, абхазия, грузия, россия, политика, экономика
МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка"
12:48 12.06.2024 (обновлено: 13:27 12.06.2024) СУХУМ, 12 июн – Sputnik.
МИД Абхазии прокомментировал
заявление гендиректора сети ресторанов "Вкусно и точка" Олега Пароева о том, что Абхазия на международной арене считается территорией Грузии.
В ведомстве напомнили, что Абхазия – суверенное государство, признанное Россией, на территории которой "Вкусно и точка" является юридическим лицом.
"Возможные коммерческие и правовые ограничения вышеуказанной компании, связанные с ведением деятельности в зарубежных государствах, не являются основанием и оправданием для высказывания некорректных и неосторожных заявлений в адрес стратегического партнера Российской Федерации", – говорится в комментарии МИД.
Ранее Олег Пароев в интервью РИА Новости заявил, что "Вкусно и точка" передумали открываться в Абхазии, так как на международной арене Абхазия считается территорией Грузии, и они не хотели бы "создавать конфликт".