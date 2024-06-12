https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/okolo-923-milliona-rubley-uydet-na-vosstanovitelnye-raboty-v-selakh-ochamchyrskogo-rayona-1051343046.html

Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района

Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района, пострадавших от стихии. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T18:35+0300

2024-06-12T18:35+0300

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очамчыра

абхазия

экономика

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района, пострадавших от стихии. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание. По итогам: - 20 миллионов рублей будет направлено на устройство тетраподных дамб в русле реки Дгамшь, - 15,5 миллиона — на восстановление автомоста и расчистку русла реки. В середине мая из-за сильного ливня пострадали несколько сел Очамчырского района.

очамчырский район

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очамчырский район, очамчыра, абхазия, экономика, стихи, абхазия: благоустройство районов и городов