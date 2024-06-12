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Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района
Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района, пострадавших от стихии. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T18:35+0300
2024-06-12T18:35+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района, пострадавших от стихии. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание. По итогам: - 20 миллионов рублей будет направлено на устройство тетраподных дамб в русле реки Дгамшь, - 15,5 миллиона — на восстановление автомоста и расчистку русла реки. В середине мая из-за сильного ливня пострадали несколько сел Очамчырского района.
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очамчырский район, очамчыра, абхазия, экономика, стихи, абхазия: благоустройство районов и городов
очамчырский район, очамчыра, абхазия, экономика, стихи, абхазия: благоустройство районов и городов
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Около 92,3 миллиона рублей уйдет на восстановительные работы в селах Очамчырского района, пострадавших от стихии.
Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание. По итогам:
- 20 миллионов рублей будет направлено на устройство тетраподных дамб в русле реки Дгамшь,
- 15,5 миллиона — на восстановление автомоста и расчистку русла реки.
В селе Кутол за 4,3 миллиона рублей соорудят дамбы и восстановят мост.
В селе Баслаху 14,5 миллиона рублей пойдет на завершение берегоукрепительных работ.
В селе Тхина 7,5 миллиона рублей — на берегоукрепительные работы.
В селе Лашкиндар завершены берегоукрепительные работы и расчистка русла реки на 6,5 миллиона рублей.
В селе Мархяул капитальный ремонт автомоста обойдется в сумму около 24 миллионов рублей.
В середине мая из-за сильного ливня пострадали несколько сел Очамчырского района.