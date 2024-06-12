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Посредник: Федотов о проектах Россотрудничества в Абхазии

Посредник: Федотов о проектах Россотрудничества в Абхазии

Sputnik Абхазия

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в День России в интервью радио Sputnik рассказал о роли представительства в... 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T13:42+0300

2024-06-12T13:42+0300

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Посредник: Федотов о проектах Россотрудничества в Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Федотов о проектах Россотрудничества в Абхазии

Основными направлениями деятельности представительства Россотрудничества в Абхазии являются взаимодействие с молодежью, работа в области образования, культуры."Это продвижение российской культуры, это взаимообогащение культуры России и Абхазии. В рамках этих направлений деятельности взаимодействуем практически со всеми министерствами, мы работаем в тесном контакте с Министерством просвещения, с министерством культуры, с Министерством культуры, активизировалась работа и с Комитетом по делам молодежи и спорта", - отметил Федотов. Подробности слушайте в Абхазии.

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