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Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии

Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии

Sputnik Абхазия

О туристическом потенциале восточной Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии

О том, как в последнее время развивается Восточная Абхазия, чем она становится привлекательной для туристов, каков спрос на отдых в этих районах страны, какие маршруты или объекты появляются и какие тенденции уже можно выделить?Обо всем подробно слушайте в подкасте.

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