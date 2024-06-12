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Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии
Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии
Sputnik Абхазия
О туристическом потенциале восточной Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T10:05+0300
2024-06-12T10:05+0300
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Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии
О том, как в последнее время развивается Восточная Абхазия, чем она становится привлекательной для туристов, каков спрос на отдых в этих районах страны, какие маршруты или объекты появляются и какие тенденции уже можно выделить?Обо всем подробно слушайте в подкасте.
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Турбаза: Гергедава о популярности туров в восточные районы Абхазии
10:05 12.06.2024 (обновлено: 10:32 12.06.2024)
О туристическом потенциале восточной Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава.
О том, как в последнее время развивается Восточная Абхазия, чем она становится привлекательной для туристов, каков спрос на отдых в этих районах страны, какие маршруты или объекты появляются и какие тенденции уже можно выделить?
Обо всем подробно слушайте в подкасте
.