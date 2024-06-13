https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/agentstvo-sputnik-stalo-infopartnerom-voenno-morskogo-salona-flot-2024-1051351153.html

Агентство Sputnik стало инфопартнером военно-морского салона "Флот-2024"

Агентство Sputnik стало инфопартнером военно-морского салона "Флот-2024"

Sputnik Абхазия

Морской салон пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте (Санкт-Петербург, прим.) на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра. 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T21:14+0300

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sputnik

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СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Международное информационное агентство Sputnik стало инфорпартнером Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024"Салон продлится пять дней, с 19 по 23 июня. Его организуют Минпромторг и Минобороны России. Sputnik будет вещать о мероприятии на 25 языках мира.Экспозиция будет включать себя системы боевого управления, навигации и связи, информацию о кораблестроении, оружие, морскую авиацию. Во время салона можно будет увидеть боевые суда ВМФ России, они будут пришвартованы на причале в КВЦ. Гостям проведут экскурсии, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей. Запланирована и деловая программа. В рамках салона пройдут круглые столы, конференции, презентации и пленарные сессии. Эксперты смогут обсудить актуальные вопросы развития морской отрасли.

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2024

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