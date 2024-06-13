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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Часть Сухума останется без воды в пятницу 14 июня
Часть Сухума останется без воды в пятницу 14 июня
Sputnik Абхазия
Неудобства связаны с ремонтом канализационного коллектора на пересечении улиц Званба и Лакоба. 13.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 14 июня, сообщает столичный "Водоканал". Причина отключения — ремонт канализационного коллектора.
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Часть Сухума останется без воды в пятницу 14 июня

12:32 13.06.2024 (обновлено: 12:41 13.06.2024)
© Sputnik / Акоп КущянОтключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 13.06.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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Неудобства связаны с ремонтом канализационного коллектора на пересечении улиц Званба и Лакоба.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 14 июня, сообщает столичный "Водоканал".
С 00:00 до 18:00 подача питьевой воды будет прекращена на улице Эшба, в Старом поселке, районах Колоса, вокзала, ВИЭМа, рынка, центральной и нагорной частях города.
Причина отключения — ремонт канализационного коллектора.
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