Часть Сухума останется без воды в пятницу 14 июня
12:32 13.06.2024 (обновлено: 12:41 13.06.2024)
© Sputnik / Акоп КущянОтключения воды
© Sputnik / Акоп Кущян
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Неудобства связаны с ремонтом канализационного коллектора на пересечении улиц Званба и Лакоба.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 14 июня, сообщает столичный "Водоканал".
С 00:00 до 18:00 подача питьевой воды будет прекращена на улице Эшба, в Старом поселке, районах Колоса, вокзала, ВИЭМа, рынка, центральной и нагорной частях города.
Причина отключения — ремонт канализационного коллектора.