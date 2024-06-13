https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/kotova-ob-abkhazii-na-detskom-sportivno-turisticheskom-slete-emotsii-rebyat-cherez-kray---1051344998.html

Котова об Абхазии на детском спортивно-туристическом слете: эмоции ребят через край

Котова об Абхазии на детском спортивно-туристическом слете: эмоции ребят через край

Sputnik Абхазия

В Смоленской области проходит международный детский спортивно-туристический слет "Наш вектор". В нем принимают участие 120 детей. Это ребята из Беларуси... 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T16:31+0300

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Котова об Абхазии на детском спортивно-туристическом слете: эмоции ребят через край Sputnik Абхазия Котова об Абхазии на детском спортивно-туристическом слете: эмоции ребят через край

В Смоленской области проходит международный детский спортивно-туристический слет "Наш вектор". В нем принимают участие 120 детей. Это ребята из Беларуси, Смоленской области, ДНР и Абхазии.Кто поехал на слет из нашей республики и каким навыкам будут обучаться его участники, об этом в эфире радио Sputnik рассказала руководитель абхазской группы на этом спортивном мероприятии Марианна Котова.От Абхазии в Смоленск поехали 16 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Они берут уроки по скалолазанию, осваивают навыки оказания первой помощи, учатся проходить туристические маршруты со спецснаряжением.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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