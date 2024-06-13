https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/podstantsiya-dranda-budet-otklyuchena-iz-za-remontnykh-rabot-1051345209.html

Подстанция "Дранда" будет отключена из-за ремонтных работ

Подстанция "Дранда" будет отключена из-за ремонтных работ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Подстанцию "Дранда" отключат в четверг, 13 июня, в связи с ремонтно-профилактическими работами, сообщает "Черноморэнерго". 13.06.2024, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Подстанцию "Дранда" отключат в четверг, 13 июня, в связи с ремонтно-профилактическими работами, сообщает "Черноморэнерго".Отключение продлится с 10:00 до 17:00. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

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