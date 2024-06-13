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Подстанция "Дранда" будет отключена из-за ремонтных работ
Подстанция "Дранда" будет отключена из-за ремонтных работ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Подстанцию "Дранда" отключат в четверг, 13 июня, в связи с ремонтно-профилактическими работами, сообщает "Черноморэнерго". 13.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-13T10:14+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Подстанцию "Дранда" отключат в четверг, 13 июня, в связи с ремонтно-профилактическими работами, сообщает "Черноморэнерго".Отключение продлится с 10:00 до 17:00. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.
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Подстанция "Дранда" будет отключена из-за ремонтных работ
10:14 13.06.2024 (обновлено: 10:25 13.06.2024)
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Подстанцию "Дранда" отключат в четверг, 13 июня, в связи с ремонтно-профилактическими работами, сообщает "Черноморэнерго".
Отключение продлится с 10:00 до 17:00.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства.