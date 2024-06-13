https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/svetovuyu-lovushku-dlya-ognevki-ustanovili-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike---1051335317.html

Световую ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюссерском заповеднике

Световую ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюссерском заповеднике

Sputnik Абхазия

Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи и уничтожила почти весь самшит на территории республики. 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T09:00+0300

2024-06-13T09:00+0300

2024-06-13T09:00+0300

абхазия

в абхазии

пицунда-мюссерский заповедник

борьба с вредителями в абхазии

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюссерском заповеднике, рассказала замдиректора по науке Сабина Лобода. "Ловушка установлена в самшитнике на въезде в Пицунду, так как была замечена огневка. Не в больших количествах, но все же единичные особи встречаются. Люди периодически присылают нам фото с этими бабочками или гусеницами", – отметила она.Самшита в Пицунда-Мюссерском заповеднике после нашествия огневки осталось очень мало, но есть молодые всходы этого дерева, которые необходимо защитить, добавила Лобода. Ловушка представляет собой автоматизированное устройство для приманивания и поимки вредителя. Лобода уточнила, что инициативу по установке этой ловушки на территории заповедника проявил заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия. Такие же ловушки также были установлены в Бзыбском ущелье летом прошлого года. К тому же они служат в качестве приспособления для мониторинга ситуации с самшитовой огневкой в стране. Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое. Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, составляет около 500 гектаров, что в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.

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Sputnik Абхазия

абхазия, пицунда-мюссерский заповедник, борьба с вредителями в абхазии