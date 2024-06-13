https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/svetovuyu-lovushku-dlya-ognevki-ustanovili-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike---1051335317.html
Световую ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Световую ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Sputnik Абхазия
Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи и уничтожила почти весь самшит на территории республики. 13.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-13T09:00+0300
2024-06-13T09:00+0300
2024-06-13T09:00+0300
абхазия
в абхазии
пицунда-мюссерский заповедник
борьба с вредителями в абхазии
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюссерском заповеднике, рассказала замдиректора по науке Сабина Лобода. "Ловушка установлена в самшитнике на въезде в Пицунду, так как была замечена огневка. Не в больших количествах, но все же единичные особи встречаются. Люди периодически присылают нам фото с этими бабочками или гусеницами", – отметила она.Самшита в Пицунда-Мюссерском заповеднике после нашествия огневки осталось очень мало, но есть молодые всходы этого дерева, которые необходимо защитить, добавила Лобода. Ловушка представляет собой автоматизированное устройство для приманивания и поимки вредителя. Лобода уточнила, что инициативу по установке этой ловушки на территории заповедника проявил заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия. Такие же ловушки также были установлены в Бзыбском ущелье летом прошлого года. К тому же они служат в качестве приспособления для мониторинга ситуации с самшитовой огневкой в стране. Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое. Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, составляет около 500 гектаров, что в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.
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абхазия, пицунда-мюссерский заповедник, борьба с вредителями в абхазии
абхазия, пицунда-мюссерский заповедник, борьба с вредителями в абхазии
Световую ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи и уничтожила почти весь самшит на территории республики.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюссерском заповеднике, рассказала замдиректора по науке Сабина Лобода.
"Ловушка установлена в самшитнике на въезде в Пицунду, так как была замечена огневка. Не в больших количествах, но все же единичные особи встречаются. Люди периодически присылают нам фото с этими бабочками или гусеницами", – отметила она.
Самшита в Пицунда-Мюссерском заповеднике после нашествия огневки осталось очень мало, но есть молодые всходы этого дерева, которые необходимо защитить, добавила Лобода. Ловушка представляет собой автоматизированное устройство для приманивания и поимки вредителя.
"Она абсолютно автономная. Оснащена солнечной батареей, аккумулятором и световым прибором, который привлекает бабочек. Они летят на свет, а внутри конструкции находится феромон, который также привлекает их запахом. Вредитель попадает внутрь и выбраться обратно ему не дает липкое дно", – объяснила она.
Лобода уточнила, что инициативу по установке этой ловушки на территории заповедника проявил заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.
Такие же ловушки также были установлены в Бзыбском ущелье летом прошлого года. К тому же они служат в качестве приспособления для мониторинга ситуации с самшитовой огневкой в стране.
Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое. Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, составляет около 500 гектаров, что в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.