https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/takie-obstoyatelstva-matua-o-zakone-ob-immunoprofilaktike-v-abkhazii--1051326498.html

Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии

Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии

Sputnik Абхазия

Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала, как принятый закон об иммунопрофилактике будет поддерживать... 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T10:02+0300

2024-06-13T10:02+0300

2024-06-13T10:02+0300

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Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии

На последнем парламентским заседании в окончательном чтении был принят закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Как сообщил представлявший этот документ депутат Леонид Лакербая, одной из предпосылок принятия закона стало увеличение числа случаев инфекционных заболеваний.Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала о необходимости принятия данного закона. По ее словам, медицинское сообщество с радостью восприняло эту новость.До принятия закона работа в направлении иммунопрофилактики не останавливалась, но в последние годы процент охвата вакцинации не достигает уровня, который мог бы привести к стабильной эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым заболеваниям, сообщила Алиса Матуа. Подробности слушайте в подкасте.

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