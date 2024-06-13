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Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии
Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии
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Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала, как принятый закон об иммунопрофилактике будет поддерживать... 13.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-13T10:02+0300
2024-06-13T10:02+0300
2024-06-13T10:02+0300
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Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии
На последнем парламентским заседании в окончательном чтении был принят закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Как сообщил представлявший этот документ депутат Леонид Лакербая, одной из предпосылок принятия закона стало увеличение числа случаев инфекционных заболеваний.Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала о необходимости принятия данного закона. По ее словам, медицинское сообщество с радостью восприняло эту новость.До принятия закона работа в направлении иммунопрофилактики не останавливалась, но в последние годы процент охвата вакцинации не достигает уровня, который мог бы привести к стабильной эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым заболеваниям, сообщила Алиса Матуа. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, парламент, законопроекты, прививки, вакцинация, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, парламент, законопроекты, прививки, вакцинация, аудио
Такие обстоятельства: Матуа о законе об иммунопрофилактике в Абхазии
Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала, как принятый закон об иммунопрофилактике будет поддерживать эпидемиологическую стабильность в республике.
На последнем парламентским заседании в окончательном чтении был принят закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Как сообщил представлявший этот документ депутат Леонид Лакербая, одной из предпосылок принятия закона стало увеличение числа случаев инфекционных заболеваний.
Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала о необходимости принятия данного закона. По ее словам, медицинское сообщество с радостью восприняло эту новость.
"Закон о здравоохранении был принят в 2016 году, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии – в 2013 году. И назрела необходимость в законе о профилактике инфекционных заболеваний. Этот закон – подспорье предыдущему закону, и его основная цель, безусловно, – сохранение здоровья наших граждан и обеспечение эпидемиологической стабильности в нашей стране", – сказала Матуа.
До принятия закона работа в направлении иммунопрофилактики не останавливалась, но в последние годы процент охвата вакцинации не достигает уровня, который мог бы привести к стабильной эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым заболеваниям, сообщила Алиса Матуа.
Подробности слушайте в подкасте.