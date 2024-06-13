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Цвейба об Абхазии на играх БРИКС: уверен, что ребята выложатся

Цвейба об Абхазии на играх БРИКС: уверен, что ребята выложатся

Sputnik Абхазия

Парад стран на открытии Игр БРИКС начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба. Своими эмоциями от церемонии открытия Игр он поделился в... 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T14:18+0300

2024-06-13T14:18+0300

2024-06-13T14:18+0300

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Цвейба об Абхазии на играх БРИКС: уверен, что ребята выложатся Sputnik Абхазия Цвейба об Абхазии на играх БРИКС: уверен, что ребята выложатся

Атмосфера на церемонии открытия Игр была шикарная, спортивная, сказал Цвейба в эфире радио."Это было волнительно, это было приятно, ощущения, как на Олимпиаде, как на Чемпионате мира. Абхазия была изолирована давно, кроме как ConIFA мы не могли участвовать под своим флагом на международных соревнованиях. Сейчас такой шанс для абхазских спортсменов выступить с гимном. Впечатления огромные у ребят. Я уверен, что они достойно выступят. Проявить себя, показать на таком большом уровне, это будет очень интересно для наших ребят", – отметил Цвейба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Абхазию на Играх представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.Соревнования пройдут с 12 по 23 июня. В них принимают участие 97 стран.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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