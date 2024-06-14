https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/bolee-40-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-za-nedelyu-1051360589.html

Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю

Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 12795 человек, следует из сводки Минобороны России. 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T17:38+0300

2024-06-14T17:38+0300

2024-06-14T22:55+0300

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.За неделю с 8 по 14 июня ВС России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие работу предприятий ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других средств поражения, склады боеприпасов, цеха производства ударных БПЛА, места подготовки безэкипажных катеров, пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Средствами противовоздушной обороны России за неделю сбиты украинский истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8, уничтожены 13 ракет ATACMS, три ракеты ЗРК Patriot, две ракеты "Нептун", две ракеты HARM, восемь авиабомб Hamme" и JDAM, 46 снарядов HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", 465 БПЛА, на аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25791 БПЛА, 529 ЗРК, 16329 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин РСЗО, 10441 орудие полевой артиллерии и минометов, 22542 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/konets-fortetsii--zavershaetsya-osvobozhdenie-chasova-yara-1051351448.html

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