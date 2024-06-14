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Главный четверг: Григорян о новых сельхозкультурах в Гулрыпше

Главный четверг: Григорян о новых сельхозкультурах в Гулрыпше

Sputnik Абхазия

О том, какие новые сельхозкультуры начали выращивать в Гулрыпшском районе, какие перспективы для развития отрасли есть, об этом в эфире радио Sputnik рассказал... 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T10:34+0300

2024-06-14T10:34+0300

2024-06-14T10:34+0300

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сельское хозяйство

гулрыпшский район

администрация гулрыпшского района

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Главный четверг: Григорян о выращивании новых сельхозкультур в Гулрыпше Sputnik Абхазия Главный четверг: Григорян о выращивании новых сельхозкультур в Гулрыпше

В районе сельское хозяйство развивается, крестьяне стали обрабатывать все больше земель, сказал Григорян в эфире радио.По его словам, в Гулрыпше стали выращивать пекинскую капусту, в малых количествах, но есть, обычно была белокочанная."А также в районе есть традиционные культуры – цитрусы, виноград, хурма, фейхоа. Под клубнику задействовано более 50 гектаров. Люди получают неплохой урожай, зарабатывают. Потребность в сельхозпродукции вырастет, когда будет запущен аэропорт, это понимают крестьяне. В районе нет больших хозяйств, но маленьких, где выращивают по 5-10 тонн, много", – сказал Григорян.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

гулрыпшский район

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подкасты, главный четверг, сельское хозяйство, гулрыпшский район, администрация гулрыпшского района, аудио