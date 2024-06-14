https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/glavnyy-chetverg-grigoryan-o-novykh-selkhozkulturakh-v-gulrypshe--1051347702.html
Главный четверг: Григорян о новых сельхозкультурах в Гулрыпше
Главный четверг: Григорян о новых сельхозкультурах в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
О том, какие новые сельхозкультуры начали выращивать в Гулрыпшском районе, какие перспективы для развития отрасли есть, об этом в эфире радио Sputnik рассказал... 14.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-14T10:34+0300
2024-06-14T10:34+0300
2024-06-14T10:34+0300
радио
подкасты
главный четверг
сельское хозяйство
гулрыпшский район
администрация гулрыпшского района
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Главный четверг: Григорян о выращивании новых сельхозкультур в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Григорян о выращивании новых сельхозкультур в Гулрыпше
В районе сельское хозяйство развивается, крестьяне стали обрабатывать все больше земель, сказал Григорян в эфире радио.По его словам, в Гулрыпше стали выращивать пекинскую капусту, в малых количествах, но есть, обычно была белокочанная."А также в районе есть традиционные культуры – цитрусы, виноград, хурма, фейхоа. Под клубнику задействовано более 50 гектаров. Люди получают неплохой урожай, зарабатывают. Потребность в сельхозпродукции вырастет, когда будет запущен аэропорт, это понимают крестьяне. В районе нет больших хозяйств, но маленьких, где выращивают по 5-10 тонн, много", – сказал Григорян.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, сельское хозяйство, гулрыпшский район, администрация гулрыпшского района, аудио
подкасты, главный четверг, сельское хозяйство, гулрыпшский район, администрация гулрыпшского района, аудио
Главный четверг: Григорян о новых сельхозкультурах в Гулрыпше
О том, какие новые сельхозкультуры начали выращивать в Гулрыпшском районе, какие перспективы для развития отрасли есть, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы района Рафик Григорян.
В районе сельское хозяйство развивается, крестьяне стали обрабатывать все больше земель, сказал Григорян в эфире радио.
По его словам, в Гулрыпше стали выращивать пекинскую капусту, в малых количествах, но есть, обычно была белокочанная.
"А также в районе есть традиционные культуры – цитрусы, виноград, хурма, фейхоа. Под клубнику задействовано более 50 гектаров. Люди получают неплохой урожай, зарабатывают. Потребность в сельхозпродукции вырастет, когда будет запущен аэропорт, это понимают крестьяне. В районе нет больших хозяйств, но маленьких, где выращивают по 5-10 тонн, много", – сказал Григорян.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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