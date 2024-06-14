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Образование и просвещение: чем занимается Россотрудничество в Абхазии
Образование и просвещение: чем занимается Россотрудничество в Абхазии
Sputnik Абхазия
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в интервью Sputnik рассказал о деятельности организации в различных сферах. 14.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-14T13:52+0300
2024-06-14T13:52+0300
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День России ежегодно отмечается 12 июня. К праздничной дате в интервью радио Sputnik Дмитрий Федотов рассказал об основных направлениях деятельности Русского дома в республике, культурно-образовательных и просветительских проектах, памятных мероприятиях, поддержке и развитии русского языка. Подробнее смотрите в интервью Sputnik.
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абхазия, россия, россотрудничество в абхазии, видео, мультимедиа, видео
Образование и просвещение: чем занимается Россотрудничество в Абхазии
13:52 14.06.2024 (обновлено: 14:20 14.06.2024)
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в интервью Sputnik рассказал о деятельности организации в различных сферах.
День России ежегодно отмечается 12 июня. К праздничной дате в интервью радио Sputnik Дмитрий Федотов рассказал об основных направлениях деятельности Русского дома в республике, культурно-образовательных и просветительских проектах, памятных мероприятиях, поддержке и развитии русского языка.
Подробнее смотрите в интервью Sputnik.