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Образование и просвещение: чем занимается Россотрудничество в Абхазии

Образование и просвещение: чем занимается Россотрудничество в Абхазии

Sputnik Абхазия

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в интервью Sputnik рассказал о деятельности организации в различных сферах. 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T13:52+0300

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День России ежегодно отмечается 12 июня. К праздничной дате в интервью радио Sputnik Дмитрий Федотов рассказал об основных направлениях деятельности Русского дома в республике, культурно-образовательных и просветительских проектах, памятных мероприятиях, поддержке и развитии русского языка. Подробнее смотрите в интервью Sputnik.

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