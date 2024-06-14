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Озган о визите российской делегации во главе с Вольвачем в Абхазию

Озган о визите российской делегации во главе с Вольвачем в Абхазию

Sputnik Абхазия

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik сообщила детали визита российской делегации в республику. 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T18:25+0300

2024-06-14T18:25+0300

2024-06-14T18:26+0300

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Озган о визите российской делегации во главе с Вольвачем в Абхазию Sputnik Абхазия Озган о визите российской делегации во главе с Вольвачем в Абхазию

Делегация из России во главе с замминистра экономразвития Дмитрием Вольвачем прибыла с трехдневным визитом в Абхазию. Гости осматривают объекты, финансируемые за счет Инвестпрограммы. Первым пунктом стала Республиканская детская больница. Трехэтажное здание на 65 койко-мест планируется построить за три года. Как сообщила Кристина Озган, в ближайшие дни начнется строительство объекта. Делегация пробудет в Абхазии до 15 июня. В ее состав входят представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России.Все подробности о визите российской делегации глава Минэкономики Абхазии сообщила в интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст.

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