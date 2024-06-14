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Взаимный интерес: Хутаба, Аршба и Цвейба об участии Абхазии в Играх БРИКС

Взаимный интерес: Хутаба, Аршба и Цвейба об участии Абхазии в Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Первый день Игр БРИКС принес в копилку Абхазии медали. Республику на Играх представляют 62 спортсмена. Соревнования пройдут с 12 по 23 июня. В них принимают... 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T16:52+0300

2024-06-14T16:52+0300

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Взаимный интерес: Хутаба, Аршба и Цвейба об участии Абхазии в играх БРИКС Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Хутаба, Аршба и Цвейба об участии Абхазии в играх БРИКС

Первый день Игр БРИКС принес в копилку Абхазии медали. Республику на Играх представляют 62 спортсмена. Соревнования пройдут с 12 по 23 июня. В них принимают участие более 90 стран. Что участие в этих соревнованиях значит для Абхазии? Своим мнением в эфире радио Sputnik поделились специальный представитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока, мастер спорта международного класса, чемпион мира по вольной борьбе Баграт Хутаба, президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и легендарный футболист Ахрик Цвейба.Впервые после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов республика под своим флагом выступает в столь масштабных международных соревнованиях, отметили все участники программы, поэтому для абхазских спортсменов это очень волнительно. Слушайте подкаст.

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