https://sputnik-abkhazia.ru/20240615/bzhaniya-pozdravil-gosudarstvennuyu-sluzhbu-okhrany-abkhazii-s-32-letiem--1051361580.html

Бжания поздравил Государственную службу охраны Абхазии с 32-летием

Бжания поздравил Государственную службу охраны Абхазии с 32-летием

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Государственной службы охраны республики с 32-летним со дня... 15.06.2024, Sputnik Абхазия

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абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Государственной службы охраны республики с 32-летним со дня основания службы.Президент подчеркнул, что 15 июня 1992 был заложен надежный фундамент, обеспечивающий безопасность республики."Личный состав проходит ежедневную проверку на мужество, решимость и преданность в сложных и опасных обстоятельствах. Служба в ГСО предполагает постоянную готовность к оперативному и точному выполнению поставленных задач для предотвращения потенциальных угроз", - говорится в поздравлении. Глава государства поблагодарил ветеранов службы, чей опыт стал образцов для молодого поколения.

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