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Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе
Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с микроавтобусом в районе села Калдахуара Гудаутского... 15.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-15T20:00+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с микроавтобусом в районе села Калдахуара Гудаутского района. Как сообщил Sputnik начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба, водитель Hyundai доставлен в больницу в Гудауте, пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются, ведется проверка.
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дтп, мвд абхазии, гудаутский район, абхазия
дтп, мвд абхазии, гудаутский район, абхазия
Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе
20:00 15.06.2024 (обновлено: 20:18 15.06.2024)
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с микроавтобусом в районе села Калдахуара Гудаутского района.
Как сообщил Sputnik начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба, водитель Hyundai доставлен в больницу в Гудауте, пассажиры автобуса не пострадали.
Обстоятельства происшествия выясняются, ведется проверка.