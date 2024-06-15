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Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе

Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с микроавтобусом в районе села Калдахуара Гудаутского... 15.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

дтп

мвд абхазии

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с микроавтобусом в районе села Калдахуара Гудаутского района. Как сообщил Sputnik начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба, водитель Hyundai доставлен в больницу в Гудауте, пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются, ведется проверка.

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