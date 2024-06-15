https://sputnik-abkhazia.ru/20240615/ty-chto-shutok-ne-ponimaesh-mozhno-li-schitat-trolling-flirtom-1051353072.html
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
Sputnik Абхазия
Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой "перчинки" чувствам? 15.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-15T11:12+0300
2024-06-15T11:12+0300
2024-06-15T17:56+0300
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"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
Sputnik Абхазия
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
11:12 15.06.2024 (обновлено: 17:56 15.06.2024)
Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой "перчинки" чувствам?
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.