https://sputnik-abkhazia.ru/20240615/volodin-zayavil-chto-chast-deputatov-rady-nachali-obsuzhdat-mirnuyu-initsiativu-putina-1051362352.html
Володин заявил, что часть депутатов Рады начали обсуждать мирную инициативу Путина
Володин заявил, что часть депутатов Рады начали обсуждать мирную инициативу Путина
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Часть депутатов Верховной Рады уже начала обсуждать предложения Владимира Путина об условиях начала мирных переговоров с Украиной. Об... 15.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-15T12:35+0300
2024-06-15T12:35+0300
2024-06-15T17:39+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Часть депутатов Верховной Рады уже начала обсуждать предложения Владимира Путина об условиях начала мирных переговоров с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей, отметил Володин. Президент России на встрече с руководством МИД озвучил российские условия начала мирных переговоров с Украиной — вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и отмена всех западных санкций.
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украина, россия, владимир путин, вячеслав володин, верховная рада украины
украина, россия, владимир путин, вячеслав володин, верховная рада украины
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Часть депутатов Верховной Рады уже начала обсуждать предложения Владимира Путина об условиях начала мирных переговоров с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей, отметил Володин.
"Чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться", — говорится в сообщении.
Президент России на встрече с руководством МИД озвучил российские условия начала мирных переговоров с Украиной — вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и отмена всех западных санкций.