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Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника
Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника. 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T20:08+0300
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2024-06-16T20:08+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника. Указом главы государства почетные звания "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоены: Почетного звания "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" удостоена психолог женского отделения Республиканской психиатрической больницы Манана Какубава.Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника.
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медицина, аслан бжания, врачи, абхазия
медицина, аслан бжания, врачи, абхазия
Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника.
Указом главы государства почетные звания "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоены:
врачу-психиатру, главврачу Республиканской психиатрической больницы Ирине Ануа;
врачу-кардиологу, заведующей приемным отделением Сухумской горбольницы Белле Смыр;
врачу-психиатру, заместителю главврача Республиканской психиатрической больницы Александру Чанба;
участковому врачу-терапевту Сухумской горбольницы Ларисе Чкадуа.
Почетного звания "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" удостоена психолог женского отделения Республиканской психиатрической больницы Манана Какубава.
Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника.