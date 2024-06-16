https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/bzhaniya-nagradil-vrachey-v-chest-professionalnogo-prazdnika-1051371488.html

Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника

Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника. 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T20:08+0300

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2024-06-16T20:08+0300

в абхазии

медицина

аслан бжания

врачи

абхазия

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания наградил врачей в честь профессионального праздника. Указом главы государства почетные звания "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоены: Почетного звания "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" удостоена психолог женского отделения Республиканской психиатрической больницы Манана Какубава.Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника.

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медицина, аслан бжания, врачи, абхазия