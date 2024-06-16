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Делегация Минэкономразвития России осмотрела винзавод в селе Лабра
Делегация Минэкономразвития России осмотрела винзавод в селе Лабра
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем совместно с вице-премьером, министром экономики Абхазии... 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T18:33+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем совместно с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган осмотрели площадки, на которых реализуются проекты с участием российского инвестиционного капитала.Премьер-министр Александр Анкваб встретился с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в четверг, 13 июня. Стороны обсудили реализацию программы гармонизации законодательств двух стран, мероприятия Инвестпрограммы, господдержку отраслей экономики, ситуацию в энергоотрасли Абхазии.
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абхазия, россия, инвестиции , министерство экономического развития рф
Делегация Минэкономразвития России осмотрела винзавод в селе Лабра
18:33 16.06.2024 (обновлено: 19:33 16.06.2024)
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем совместно с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган осмотрели площадки, на которых реализуются проекты с участием российского инвестиционного капитала.
Российская делегация прибыла в Абхазию с визитом 13 июня. Они посетили объекты, которые строятся и восстанавливаются по Инвестпрограмме, провели заседание рабочей группы по контролю за возобновлением работы сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба.
Премьер-министр Александр Анкваб встретился с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в четверг, 13 июня.
Стороны обсудили реализацию программы гармонизации законодательств двух стран, мероприятия Инвестпрограммы, господдержку отраслей экономики, ситуацию в энергоотрасли Абхазии.