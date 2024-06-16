https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-osmotrela-vinzavod-v-sele-labra-1051371343.html

Делегация Минэкономразвития России осмотрела винзавод в селе Лабра

Делегация Минэкономразвития России осмотрела винзавод в селе Лабра

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем совместно с вице-премьером, министром экономики Абхазии... 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T18:33+0300

2024-06-16T18:33+0300

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в абхазии

абхазия

россия

инвестиции

министерство экономического развития рф

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем совместно с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган осмотрели площадки, на которых реализуются проекты с участием российского инвестиционного капитала.Премьер-министр Александр Анкваб встретился с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в четверг, 13 июня. Стороны обсудили реализацию программы гармонизации законодательств двух стран, мероприятия Инвестпрограммы, господдержку отраслей экономики, ситуацию в энергоотрасли Абхазии.

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абхазия, россия, инвестиции , министерство экономического развития рф