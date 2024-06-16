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Дополнительное время: Задорожный об условиях для занятий по плаванию в Сухуме
Дополнительное время: Задорожный об условиях для занятий по плаванию в Сухуме
Sputnik Абхазия
Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный в эфире радио Sputnik рассказал, как проходят тренировки у детей в летний период, насколько плавание... 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T20:30+0300
2024-06-16T20:30+0300
2024-06-16T20:30+0300
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Дополнительное время: Задорожный об условиях для занятий по плаванию в Сухуме
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Задорожный об условиях для занятий по плаванию в Сухуме
Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный в эфире радио Sputnik рассказал, как проходят тренировки у детей в летний период, насколько плавание востребовано в республике, по каким признакам можно определить, что человек может стать хорошим пловцом, какие условия в столице для занятий этим видом спорта.В Сухумском бассейне занимаются спортсмены из сборной команды республики, а на море учат плаванию новичков, рассказал тренер."Во - первых, это действительно востребованный вид спорта (о плавании-примеч.). Оно необходимо не только, как спорт, но и как жизненно важный навык. Все должны уметь плавать, мы живем у моря. Будет ребенок пловцом или нет, а плавать обязан уметь", - отметил Задорожный.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, пловцы, дополнительное время, подкасты, аудио
абхазия, спорт, пловцы, дополнительное время, подкасты, аудио
Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный в эфире радио Sputnik
рассказал, как проходят тренировки у детей в летний период, насколько плавание востребовано в республике, по каким признакам можно определить, что человек может стать хорошим пловцом, какие условия в столице для занятий этим видом спорта.
В Сухумском бассейне занимаются спортсмены из сборной команды республики, а на море учат плаванию новичков, рассказал тренер.
"Во - первых, это действительно востребованный вид спорта (о плавании-примеч.). Оно необходимо не только, как спорт, но и как жизненно важный навык. Все должны уметь плавать, мы живем у моря. Будет ребенок пловцом или нет, а плавать обязан уметь", - отметил Задорожный.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.