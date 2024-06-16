https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/dopolnitelnoe-vremya-zadorozhnyy-ob-usloviyakh-dlya-zanyatiy-po-plavaniyu-v-sukhume-1051350111.html

Дополнительное время: Задорожный об условиях для занятий по плаванию в Сухуме

Дополнительное время: Задорожный об условиях для занятий по плаванию в Сухуме

Sputnik Абхазия

Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный в эфире радио Sputnik рассказал, как проходят тренировки у детей в летний период, насколько плавание... 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T20:30+0300

2024-06-16T20:30+0300

2024-06-16T20:30+0300

радио

абхазия

спорт

пловцы

дополнительное время

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0d/1051350213_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0a3fcdb909f86b3ba7fd8189bb996299.jpg

Дополнительное время: Задорожный об условиях для занятий по плаванию в Сухуме Sputnik Абхазия Дополнительное время: Задорожный об условиях для занятий по плаванию в Сухуме

Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный в эфире радио Sputnik рассказал, как проходят тренировки у детей в летний период, насколько плавание востребовано в республике, по каким признакам можно определить, что человек может стать хорошим пловцом, какие условия в столице для занятий этим видом спорта.В Сухумском бассейне занимаются спортсмены из сборной команды республики, а на море учат плаванию новичков, рассказал тренер."Во - первых, это действительно востребованный вид спорта (о плавании-примеч.). Оно необходимо не только, как спорт, но и как жизненно важный навык. Все должны уметь плавать, мы живем у моря. Будет ребенок пловцом или нет, а плавать обязан уметь", - отметил Задорожный.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, спорт, пловцы, дополнительное время, подкасты, аудио