https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/istoricheskoe-sobytie-uchastie-sportsmenov-iz-abkhazii-na-igrakh-briks---1051369692.html

Историческое событие: участие спортсменов из Абхазии на Играх БРИКС

Историческое событие: участие спортсменов из Абхазии на Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Команда Абхазии впервые принимает участие в Играх БРИКС. Республику представляют 49 спортсменов в 11 дисциплинах. Соревнования продлятся до 23 июня. 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T18:40+0300

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2024-06-16T18:40+0300

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О том, какие успехи демонстрируют абхазские спортсмены, какие надежды на них возлагают, в каких видах можно ждать медали, насколько Игры БРИКС важны для республики, поговорили в эфире радио Sputnik специальный представитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока, мастер спорта международного класса, чемпион мира по вольной борьбе Баграт Хутаба, президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и легендарный футболист, мастер спорта СССР Ахрик Цвейба. Участники беседы пришли к единому мнению о том, что эти соревнования для Абхазии стали историческим событием, которое будет стимулировать спортсменов и даст им возможность проявить себя.

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