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Историческое событие: участие спортсменов из Абхазии на Играх БРИКС
Историческое событие: участие спортсменов из Абхазии на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Команда Абхазии впервые принимает участие в Играх БРИКС. Республику представляют 49 спортсменов в 11 дисциплинах. Соревнования продлятся до 23 июня. 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T18:40+0300
2024-06-16T18:40+0300
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О том, какие успехи демонстрируют абхазские спортсмены, какие надежды на них возлагают, в каких видах можно ждать медали, насколько Игры БРИКС важны для республики, поговорили в эфире радио Sputnik специальный представитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока, мастер спорта международного класса, чемпион мира по вольной борьбе Баграт Хутаба, президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и легендарный футболист, мастер спорта СССР Ахрик Цвейба. Участники беседы пришли к единому мнению о том, что эти соревнования для Абхазии стали историческим событием, которое будет стимулировать спортсменов и даст им возможность проявить себя.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, игры брикс 2024, спорт, видео
видео, мультимедиа, абхазия, игры брикс 2024, спорт, видео
Историческое событие: участие спортсменов из Абхазии на Играх БРИКС
Команда Абхазии впервые принимает участие в Играх БРИКС. Республику представляют 49 спортсменов в 11 дисциплинах. Соревнования продлятся до 23 июня.
О том, какие успехи демонстрируют абхазские спортсмены, какие надежды на них возлагают, в каких видах можно ждать медали, насколько Игры БРИКС важны для республики, поговорили в эфире радио Sputnik специальный представитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока, мастер спорта международного класса, чемпион мира по вольной борьбе Баграт Хутаба, президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и легендарный футболист, мастер спорта СССР Ахрик Цвейба.
Участники беседы пришли к единому мнению о том, что эти соревнования для Абхазии стали историческим событием, которое будет стимулировать спортсменов и даст им возможность проявить себя.