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Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье
Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье. 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T12:20+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье.Это новая дисциплина, которая была утверждена в 2024 году. Игры БРИКС — первое международное мероприятие для этого вида спорта. Матч состоит из двух этапов — интерактивного на симуляторе и функционального на баскетбольной площадке на 1 кольцо.
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абхазия, брикс, игры брикс 2024, баскетбол, спорт
абхазия, брикс, игры брикс 2024, баскетбол, спорт
Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье
12:20 16.06.2024 (обновлено: 15:43 16.06.2024)
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье.
Следующий матч состоится сегодня против сборной Беларуси.
Это новая дисциплина, которая была утверждена в 2024 году. Игры БРИКС — первое международное мероприятие для этого вида спорта.
Матч состоит из двух этапов — интерактивного на симуляторе и функционального на баскетбольной площадке на 1 кольцо.