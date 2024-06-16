https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/komanda-abkhazii-pobedila-sportsmenov-iz-kolumbii-v-basketbolnom-dvoebore-1051368298.html

Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье

Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье. 16.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Команда Абхазии победила спортсменов из Колумбии в баскетбольном двоеборье.Это новая дисциплина, которая была утверждена в 2024 году. Игры БРИКС — первое международное мероприятие для этого вида спорта. Матч состоит из двух этапов — интерактивного на симуляторе и функционального на баскетбольной площадке на 1 кольцо.

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