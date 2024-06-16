https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatry-v-sukhume-i-organnye-vechera-v-pitsunde-1051368405.html

Культурная афиша Абхазии: театры в Сухуме и органные вечера в Пицунде

Культурная афиша Абхазии: театры в Сухуме и органные вечера в Пицунде

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 17 по 23 июня. 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T15:51+0300

2024-06-16T15:51+0300

2024-06-16T15:51+0300

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культура

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пицунда

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Абхазский государственный драмтеатр 18 июня в 19:00 - "Кто из нас глухой?". Легендарная пьеса абхазского драматурга Шоты Чкадуа в постановке Мадины Аргун актуальна во все времена, ее называют зеркалом времени. РУСДРАМ 22 июня,19:00 - "Последний из ушедших" - знаменитый роман классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Главный герой — Зауркан Золак — это последний из ушедших убыхов. Отличающийся редким здоровьем, физической силой и цепкой памятью, он помнил еще время переселения своего народа в Турцию. Его полный драматизма рассказ о народе, потерявшем родину, лег в основу спектакля. 23 июня, 19:00 - "Роман с кокаином" - предельно откровенная и поучительная исповедь молодого человека по имени Вадим, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Такие истории поисков себя – вне времени, они обладают пронзительной узнаваемостью как в начале ХХ века, так и сегодня. Абхазский государственный молодежный театр 19 июня, 19:00 - "Медведь". Красивый, минималистичный, подчеркивающий замечательную игру актеров спектакль по произведению Чехова "Медведь". Режиссер Народная артистка Абхазии, художественный руководитель молодёжного театра Софа Агумава. Пицундский храм Каждое воскресенье в 17:00 в Пицундском храме проходят органные концерты заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием заслуженной артистки Кристины Эшба.

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