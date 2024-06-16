https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/pravda-tela-neyrofiziologiya-zreniya-kak-natrenirovat-nasmotrennost-1051362833.html
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Sputnik Абхазия
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную... 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T10:10+0300
2024-06-16T10:10+0300
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"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Sputnik Абхазия
"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние "на глаз". Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". Нейрофизиология зрения. Как натренировать насмотренность
10:10 16.06.2024 (обновлено: 11:50 16.06.2024)
Как устроено наше зрение, чем именно мы видим с точки зрения нейрофизиологии и при чем тут постоянный анализ информации. Можно ли натренировать зрительную память, от чего зависит насмотренность и умение понимать расстояние "на глаз". Почему снайперы не прищуриваются при стрельбе и какие области мозга отвечают за изображение.
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.
Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология"
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