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Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T14:30+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки (Запорожская область), Урожайного и Владимировки (ДНР).На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Загорное — четвертый населенный пункт, который российские войска взяли под контроль за эту неделю: 10 июня группировка "Восток" освободила Старомайорское, а на следующий день группировка "Запад" — Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области
14:30 16.06.2024 (обновлено: 15:24 16.06.2024)
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки (Запорожская область), Урожайного и Владимировки (ДНР).
На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Загорное — четвертый населенный пункт, который российские войска взяли под контроль за эту неделю: 10 июня группировка "Восток" освободила Старомайорское, а на следующий день группировка "Запад" — Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области.