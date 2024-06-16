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В Краснодаре осужден мужчина, который пытался ввезти наркотики в Абхазию
В Краснодаре осужден мужчина, который пытался ввезти наркотики в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Мужчина, который пытался ввезти в Абхазию партию наркотиков, осужден Краснодарским краевым судом на 15,5 годам тюрьмы строгого режима. 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T17:31+0300
2024-06-16T17:31+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Мужчина, который пытался ввезти в Абхазию партию наркотиков, осужден Краснодарским краевым судом на 15,5 годам тюрьмы строгого режима. У него нашли метадон общей массой 104,48 грамма и кокаин общей массой 8,89 грамма. Как выяснило следствие, он пытался спрятать их в щель между двумя столами.Мужчину приговорили к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
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наркотики, абхазия, россия, краснодар
наркотики, абхазия, россия, краснодар
В Краснодаре осужден мужчина, который пытался ввезти наркотики в Абхазию
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Мужчина, который пытался ввезти в Абхазию партию наркотиков, осужден Краснодарским краевым судом на 15,5 годам тюрьмы строгого режима.
55-летний контрабандист приобрел наркотики в России в 2023 году, его задержали российские пограничники на КПП "Адлер".
У него нашли метадон общей массой 104,48 грамма и кокаин общей массой 8,89 грамма. Как выяснило следствие, он пытался спрятать их в щель между двумя столами.
Мужчину приговорили к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.