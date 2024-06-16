https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/v-krasnodare-osuzhden-muzhchina-kotoryy-pytalsya-vvezti-narkotiki-v-abkhaziyu--1051368573.html

В Краснодаре осужден мужчина, который пытался ввезти наркотики в Абхазию

В Краснодаре осужден мужчина, который пытался ввезти наркотики в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Мужчина, который пытался ввезти в Абхазию партию наркотиков, осужден Краснодарским краевым судом на 15,5 годам тюрьмы строгого режима. 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T17:31+0300

2024-06-16T17:31+0300

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наркотики

абхазия

россия

краснодар

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Мужчина, который пытался ввезти в Абхазию партию наркотиков, осужден Краснодарским краевым судом на 15,5 годам тюрьмы строгого режима. У него нашли метадон общей массой 104,48 грамма и кокаин общей массой 8,89 грамма. Как выяснило следствие, он пытался спрятать их в щель между двумя столами.Мужчину приговорили к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

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наркотики, абхазия, россия, краснодар