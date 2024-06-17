https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-18-iyunya-1051378525.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 июня
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления. 17.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-17T20:00+0300
2024-06-17T20:00+0300
2024-06-17T20:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/10/1051366821_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_e63393e3cc91ea5a70f615d83445d183.jpg
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Во вторник, 18 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление - повышенное, высокий уровень ультрафиолетового излучения.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/10/1051366821_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5e34467cfad2203a13bb1082ec053f3f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Во вторник, 18 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное, высокий уровень ультрафиолетового излучения.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.