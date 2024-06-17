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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 июня

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления. 17.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Во вторник, 18 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление - повышенное, высокий уровень ультрафиолетового излучения.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.

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