https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/takie-obstoyatelstva-bartsits-ob-obuchenii-doshkolyat-finansovoy-gramotnosti--1051332626.html
Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности
Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности
Sputnik Абхазия
Директор детских учреждений "Улыбка" Анюта Барциц в эфире радио Sputnik рассказала, почему детей дошкольного возраста нужно знакомить с финансовой... 17.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-17T11:45+0300
2024-06-17T11:45+0300
2024-06-17T11:45+0300
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Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности
В детском развивающем центре "Улыбка" провели курс финансовой грамотности в рамках подготовки к школе. Дети в возрасте 5-6 лет знакомились с тем, как распоряжаться деньгами, а также стали понимать номиналы той или иной купюры. Об идее создания такого курса и о результатах этой работы, в интервью радио Sputnik рассказала автор проекта, директор детских учреждений "Улыбка" Анюта Барциц. С ней в гостях у радио Sputnik побывала и выпускница подготовительного центра Нея Аргун. По ее словам, детям в раннем возрасте нужно знать азы финансовой грамотности в связи с тем, что сегодня все быстро развивается."Сегодняшняя молодежь сильно отличается. Им много хочется познавать. Дети готовятся к школе, у них будут гаджеты, которыми им придется научиться управлять", - отметила Барциц.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, обучение, финансы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, обучение, финансы, аудио
Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности
Директор детских учреждений "Улыбка" Анюта Барциц в эфире радио Sputnik рассказала, почему детей дошкольного возраста нужно знакомить с финансовой грамотностью.
В детском развивающем центре "Улыбка" провели курс финансовой грамотности в рамках подготовки к школе. Дети в возрасте 5-6 лет знакомились с тем, как распоряжаться деньгами, а также стали понимать номиналы той или иной купюры. Об идее создания такого курса и о результатах этой работы, в интервью радио Sputnik рассказала автор проекта, директор детских учреждений "Улыбка" Анюта Барциц. С ней в гостях у радио Sputnik побывала и выпускница подготовительного центра Нея Аргун.
По ее словам, детям в раннем возрасте нужно знать азы финансовой грамотности в связи с тем, что сегодня все быстро развивается.
"Сегодняшняя молодежь сильно отличается. Им много хочется познавать. Дети готовятся к школе, у них будут гаджеты, которыми им придется научиться управлять", - отметила Барциц.