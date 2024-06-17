https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/takie-obstoyatelstva-bartsits-ob-obuchenii-doshkolyat-finansovoy-gramotnosti--1051332626.html

Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности

Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности

Sputnik Абхазия

Директор детских учреждений "Улыбка" Анюта Барциц в эфире радио Sputnik рассказала, почему детей дошкольного возраста нужно знакомить с финансовой... 17.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-17T11:45+0300

2024-06-17T11:45+0300

2024-06-17T11:45+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

обучение

финансы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0c/1051333098_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_d121a864074030a9bba3fef3fd4b063e.jpg

Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Барциц об обучении дошколят финансовой грамотности

В детском развивающем центре "Улыбка" провели курс финансовой грамотности в рамках подготовки к школе. Дети в возрасте 5-6 лет знакомились с тем, как распоряжаться деньгами, а также стали понимать номиналы той или иной купюры. Об идее создания такого курса и о результатах этой работы, в интервью радио Sputnik рассказала автор проекта, директор детских учреждений "Улыбка" Анюта Барциц. С ней в гостях у радио Sputnik побывала и выпускница подготовительного центра Нея Аргун. По ее словам, детям в раннем возрасте нужно знать азы финансовой грамотности в связи с тем, что сегодня все быстро развивается."Сегодняшняя молодежь сильно отличается. Им много хочется познавать. Дети готовятся к школе, у них будут гаджеты, которыми им придется научиться управлять", - отметила Барциц.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, обучение, финансы, аудио