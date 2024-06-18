https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/novoe-prilozhenie-sbera-teper-dostupno-v-appstore-1051380196.html

Новое приложение "Сбера" теперь доступно в AppStore

Новое приложение "Сбера" теперь доступно в AppStore

Sputnik Абхазия

Старые версии банковского приложения перестанут работать к концу 2024 года. 18.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-18T10:14+0300

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2024-06-18T10:14+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Новое приложение "Сбера" стало доступно для скачивания в AppStore."С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS - вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн. Новое приложение называется "Умный Онлайн" и доступно по ссылке", — сообщает банк."Сбер" призывает пользователей айфонов установить "Умный Онлайн", так как старые версии приложений со временем станут недоступными.Так, до конца года перестанут работать версии 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Проверить свою версию приложения можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.После начала специальной военной операции на Украине западные страны наложили на Россию ряд санкций, затрагивающих в том числе и банковскую сферу.Из-за этого приложения многих российских банков стали недоступны в AppStore и PlayMarket.

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