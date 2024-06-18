https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/sid-o-daure-zantariya-krupnoe-yavlenie-v-sovremennoy-literature-1051379954.html

Сид о Дауре Зантария: крупное явление в современной литературе

Сид о Дауре Зантария: крупное явление в современной литературе

Sputnik Абхазия

Писатель Игорь Сид в интервью радио Sputnik расс4азал о своей диссертации, посвященной Дауру Зантария. 18.06.2024, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Сид о творчестве Даура Зантария Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Сид о творчестве Даура Зантария

В Абхазском институте гуманитарных исследований прошла встреча абхазской интеллигенции, учеными с писателем, переводчиком, культурологом Игорем Сидом. Диссертация соискателя ученой степени кандидата филологических наук посвящена творчеству писателя Даура Зантария, а научным руководителем является абхазский писатель, академик Владимир Зантария. О своих исследованиях Игорь Сид подробно рассказал в интервью радио Sputnik. "Работа такая, безусловно, нужна, потому что Даур Зантария - это очень крупное явление в современной литературе. Понятие "современная" захватывает и конец 20 века. Наш герой ушел из жизни в 2001 году в возрасте 48 лет, очень молодом, особенно для абхазов. Эта масштабная фигура очень интересная, многогранная во многих смыслах, интересное литературное и не только наследие. Моя работа закрывает может быть не очень большую пустующую нишу, с одной стороны, в исследовательской сфере, с другой стороны, выльется в научно-популярную книгу ", - отметил Сид. Подробности слушайте в аудиофайле.

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