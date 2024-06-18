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Средства ПВО России за сутки сбили 24 украинских дрона
Средства ПВО России за сутки сбили 24 украинских дрона
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1840 человек, следует из сводки Минобороны России. 18.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-18T17:42+0300
2024-06-18T17:42+0300
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 24 украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации, сообщает Министерство обороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. За сутки были поражены цех производства ударных БПЛА, склад западной военной техники, скопления живой силы и техники противника в 124 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25891 БПЛА, 531 ЗРК, 16366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины РСЗО, 10610 орудий полевой артиллерии и минометов, 22645 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/svo-operativnaya-obstanovka-v-vozdushnom-prostranstve-1051379628.html
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Средства ПВО России за сутки сбили 24 украинских дрона
17:42 18.06.2024 (обновлено: 17:46 18.06.2024)
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1840 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 24 украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации, сообщает Министерство обороны.
Кроме того, была сбита одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
За сутки были поражены цех производства ударных БПЛА, склад западной военной техники, скопления живой силы и техники противника в 124 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25891 БПЛА, 531 ЗРК, 16366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины РСЗО, 10610 орудий полевой артиллерии и минометов, 22645 единиц специальной военной автомобильной техники.