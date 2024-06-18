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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-24-ukrainskikh-drona-1051384783.html
Средства ПВО России за сутки сбили 24 украинских дрона
Средства ПВО России за сутки сбили 24 украинских дрона
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1840 человек, следует из сводки Минобороны России. 18.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-18T17:42+0300
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 24 украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации, сообщает Министерство обороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. За сутки были поражены цех производства ударных БПЛА, склад западной военной техники, скопления живой силы и техники противника в 124 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25891 БПЛА, 531 ЗРК, 16366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины РСЗО, 10610 орудий полевой артиллерии и минометов, 22645 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/svo-operativnaya-obstanovka-v-vozdushnom-prostranstve-1051379628.html
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россия, украина, новости, донбасс

Средства ПВО России за сутки сбили 24 украинских дрона

17:42 18.06.2024 (обновлено: 17:46 18.06.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1840 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 24 украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации, сообщает Министерство обороны.
Кроме того, была сбита одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
За сутки были поражены цех производства ударных БПЛА, склад западной военной техники, скопления живой силы и техники противника в 124 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25891 БПЛА, 531 ЗРК, 16366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины РСЗО, 10610 орудий полевой артиллерии и минометов, 22645 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа операторов БПЛА группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2024
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