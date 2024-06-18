https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/tuzhba-i-khutaba-o-tom-kak-sportsmenam-iz-abkhazii-v-dalneyshem-pobezhdat-na-igrakh-briks--1051383504.html
Тужба и Хутаба о том, как спортсменам из Абхазии в дальнейшем побеждать на Играх БРИКС
Тужба и Хутаба о том, как спортсменам из Абхазии в дальнейшем побеждать на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
О выступлении абхазских спортсменов на Играх БРИКС в эфире радио Sputnik говорили с с президентом Федерации шахмат Абхазии Константином Тужба и Чемпионом СССР... 18.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-18T16:49+0300
2024-06-18T16:49+0300
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Тужба и Хутаба о том, как спортсменам из Абхазии в дальнейшем побеждать на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Тужба и Хутаба о том, как спортсменам из Абхазии в дальнейшем побеждать на Играх БРИКС
Абхазские борцы сегодня порадовали бронзовыми наградами. Приступили к соревнованиям и шахматисты. О том, что означают эти соревнования для республики, как повышать уровень спортсменов, в эфире радио Sputnik говорили с президентом Федерации шахмат Абхазии Константином Тужба и мастер спорта международного класса, Чемпионом СССР и Европы по вольной борьбе Рашем Хутаба.Оба спикера сошлись во мнении, что к следующим соревнованиям подобного масштаба абхазских спортсменов необходимо готовить уже сегодня и более тщательно. По мнению Тужба, перспективным спортсменам необходима государственная поддержка. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, игры брикс 2024, спорт, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, игры брикс 2024, спорт, аудио
Тужба и Хутаба о том, как спортсменам из Абхазии в дальнейшем побеждать на Играх БРИКС
О выступлении абхазских спортсменов на Играх БРИКС в эфире радио Sputnik говорили с с президентом Федерации шахмат Абхазии Константином Тужба и Чемпионом СССР и Европы по вольной борьбе Рашем Хутаба.
Абхазские борцы сегодня порадовали бронзовыми наградами. Приступили к соревнованиям и шахматисты. О том, что означают эти соревнования для республики, как повышать уровень спортсменов, в эфире радио Sputnik говорили с президентом Федерации шахмат Абхазии Константином Тужба и мастер спорта международного класса, Чемпионом СССР и Европы по вольной борьбе Рашем Хутаба.
Оба спикера сошлись во мнении, что к следующим соревнованиям подобного масштаба абхазских спортсменов необходимо готовить уже сегодня и более тщательно. По мнению Тужба, перспективным спортсменам необходима государственная поддержка.
Подробности слушайте в аудиофайле
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