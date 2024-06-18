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Верховный суд принял окончательное решение в деле о 25 миллионах долларов

Верховный суд принял окончательное решение в деле о 25 миллионах долларов

Sputnik Абхазия

Отец Шанды Салакая работал в международной организации и скончался от коронавируса. Страховая компания выплатила девочке 25 тысяч долларов, но по факту на счет... 18.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-18T22:48+0300

2024-06-18T22:48+0300

2024-06-18T22:48+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Президиум Верховного суда принял окончательное решение по делу о списании со счета Шанды Салакая 25 миллионов долларов США, сообщается на сайте Сбербанка Абхазии. Согласно этому решению, принятому 5 октября 2023 года, требование Джопуа о нарушении банковской тайны было удовлетворено. В признании списания незаконным суд ей отказал. Отец Шанды Салакая работал в одной из структур ООН и скончался от последствий COVID-19. Страховая выплата составила $25 тысяч долларов, но по факту на счет поступило $25 миллионов. Сбербанк Абхазии уверял, что причиной стала банковская ошибка, и вернул деньги отправителю. Мать Шанды, Хамида Джопуа, требовала признать незаконным списание без разрешения владельца счета. Кроме того, она требовала признать разглашением банковской тайны сообщение о поступлении денег третьему лицу — Хаджарату Адзинба.

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