https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/verkhovnyy-sud-prinyal-okonchatelnoe-reshenie-v-dele-o-25-millionakh-dollarov-1051386787.html
Верховный суд принял окончательное решение в деле о 25 миллионах долларов
Верховный суд принял окончательное решение в деле о 25 миллионах долларов
Sputnik Абхазия
Отец Шанды Салакая работал в международной организации и скончался от коронавируса. Страховая компания выплатила девочке 25 тысяч долларов, но по факту на счет... 18.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-18T22:48+0300
2024-06-18T22:48+0300
2024-06-18T22:48+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0a/1031436800_0:51:3067:1776_1920x0_80_0_0_5c3e102f558f9ed1d232e5b03e75cf81.jpg
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Президиум Верховного суда принял окончательное решение по делу о списании со счета Шанды Салакая 25 миллионов долларов США, сообщается на сайте Сбербанка Абхазии. Согласно этому решению, принятому 5 октября 2023 года, требование Джопуа о нарушении банковской тайны было удовлетворено. В признании списания незаконным суд ей отказал. Отец Шанды Салакая работал в одной из структур ООН и скончался от последствий COVID-19. Страховая выплата составила $25 тысяч долларов, но по факту на счет поступило $25 миллионов. Сбербанк Абхазии уверял, что причиной стала банковская ошибка, и вернул деньги отправителю. Мать Шанды, Хамида Джопуа, требовала признать незаконным списание без разрешения владельца счета. Кроме того, она требовала признать разглашением банковской тайны сообщение о поступлении денег третьему лицу — Хаджарату Адзинба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0a/1031436800_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_1d60958c5ea1444bbd1b408b53011e65.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Верховный суд принял окончательное решение в деле о 25 миллионах долларов
Отец Шанды Салакая работал в международной организации и скончался от коронавируса. Страховая компания выплатила девочке 25 тысяч долларов, но по факту на счет была переведена сумма в тысячу раз больше.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik.
Президиум Верховного суда принял окончательное решение по делу о списании со счета Шанды Салакая 25 миллионов долларов США, сообщается
на сайте Сбербанка Абхазии.
Он отменил определение Кассационной коллегии по гражданским делам, принятое в пользу матери несовершеннолетней Шанды Салакая Хамиды Джопуа и оставил в силе решение Сухумского суда.
Согласно этому решению, принятому 5 октября 2023 года, требование Джопуа о нарушении банковской тайны было удовлетворено. В признании списания незаконным суд ей отказал.
Отец Шанды Салакая работал в одной из структур ООН и скончался от последствий COVID-19. Страховая выплата составила $25 тысяч долларов, но по факту на счет поступило $25 миллионов. Сбербанк Абхазии уверял, что причиной стала банковская ошибка, и вернул деньги отправителю.
Мать Шанды, Хамида Джопуа, требовала признать незаконным списание без разрешения владельца счета. Кроме того, она требовала признать разглашением банковской тайны сообщение о поступлении денег третьему лицу — Хаджарату Адзинба.