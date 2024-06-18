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Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши
Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши
Sputnik Абхазия
Военный политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс должен... 18.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-18T13:16+0300
2024-06-18T13:16+0300
2024-06-18T13:16+0300
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Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши
Sputnik Абхазия
Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши
Североатлантический альянс должен продемонстрировать свой ядерный арсенал, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Telegraph.По словам генсека НАТО, государства – члены альянса проводят консультации по вопросу возможного изъятия ракет из хранилищ и приведения их в боевую готовность.В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что НАТО резко ужесточает риторику, потому что торопится.Запад пытается давить на Москву по всем направлениям, пояснил он.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши
Военный политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс должен продемонстрировать свой ядерный арсенал.
Североатлантический альянс должен продемонстрировать свой ядерный арсенал, заявил
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Telegraph.
По словам генсека НАТО, государства – члены альянса проводят консультации по вопросу возможного изъятия ракет из хранилищ и приведения их в боевую готовность.
В эфире радио Sputnik
директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что НАТО резко ужесточает риторику, потому что торопится.
"То, что сейчас происходит, совершенно понятно, потому что на Украине НАТО терпит очевидное поражение. Сколько займет этот процесс – месяц или три? Наверное, три – это максимум, месяц – это минимум. Поэтому НАТО, страны западной коалиции используют все инструменты для того, чтобы оказать на Россию давление", – сказал военный эксперт.
Запад пытается давить на Москву по всем направлениям, пояснил он.
"И политико-дипломатическое (давление), поэтому была придумана эта пресловутая конференция
(по Украине) в Швейцарии. И давление на Россию Большой семерки, и закручивание гаек в отношении экономических и торговых партнеров России. Ну и демонстрация готовности НАТО в том числе использовать тактическое ядерное оружие, если эскалация подойдет вплотную к этой черте. Так что для них все средства хороши, им важно оказать силовое давление на Россию, чтобы она сбавила энергетику своего наступления на ВСУ, и спасти тем самым Украину от военного разгрома", – так видит цель западных держав Алексей Подберезкин.