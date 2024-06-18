https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/voennyy-ekspert-v-nato-schitayut-chto-protiv-rossii-vse-sredstva-khoroshi-1051380900.html

Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши

Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши

Sputnik Абхазия

Военный политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс должен... 18.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-18T13:16+0300

2024-06-18T13:16+0300

2024-06-18T13:16+0300

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Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши Sputnik Абхазия Военный эксперт: в НАТО считают, что против России все средства хороши

Североатлантический альянс должен продемонстрировать свой ядерный арсенал, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Telegraph.По словам генсека НАТО, государства – члены альянса проводят консультации по вопросу возможного изъятия ракет из хранилищ и приведения их в боевую готовность.В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что НАТО резко ужесточает риторику, потому что торопится.Запад пытается давить на Москву по всем направлениям, пояснил он.

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