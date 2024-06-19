https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume--pushkinskie-chteniya-1051400834.html

Делегация Парламента Абхазии приняла участие в международном форуме "Пушкинские чтения"

Делегация Парламента Абхазии приняла участие в международном форуме "Пушкинские чтения"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Русскую литературу изучают в школах Абхазии и госуниверситете, а абхазские писатели перевели на родной язык произведения Александра... 19.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-19T16:40+0300

2024-06-19T16:40+0300

2024-06-19T17:12+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Русскую литературу изучают в школах Абхазии и госуниверситете, а абхазские писатели перевели на родной язык произведения Александра Пушкина и других русских писателей, заявил спикер Парламента Лаша Ашуба на Международном парламентском Форуме СНГ "Пушкинские чтения". Делегация Абхазии участвует в форуме, который проходит в Москве, по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Спикер подчеркнул, что русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений.Он отдельно отметил реализацию в республике проектов Россотрудничества и Минкультуры России.

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