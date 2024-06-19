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Делегация Парламента Абхазии приняла участие в международном форуме "Пушкинские чтения"
Делегация Парламента Абхазии приняла участие в международном форуме "Пушкинские чтения"
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Русскую литературу изучают в школах Абхазии и госуниверситете, а абхазские писатели перевели на родной язык произведения Александра... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-19T16:40+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Русскую литературу изучают в школах Абхазии и госуниверситете, а абхазские писатели перевели на родной язык произведения Александра Пушкина и других русских писателей, заявил спикер Парламента Лаша Ашуба на Международном парламентском Форуме СНГ "Пушкинские чтения". Делегация Абхазии участвует в форуме, который проходит в Москве, по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Спикер подчеркнул, что русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений.Он отдельно отметил реализацию в республике проектов Россотрудничества и Минкультуры России.
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парламент абхазии, абхазия, россия, снг, александр пушкин
парламент абхазии, абхазия, россия, снг, александр пушкин
Делегация Парламента Абхазии приняла участие в международном форуме "Пушкинские чтения"
16:40 19.06.2024 (обновлено: 17:12 19.06.2024) СУХУМ, 19 июн – Sputnik
. Русскую литературу изучают в школах Абхазии и госуниверситете, а абхазские писатели перевели на родной язык произведения Александра Пушкина и других русских писателей, заявил
спикер Парламента Лаша Ашуба на Международном парламентском Форуме СНГ "Пушкинские чтения".
Делегация Абхазии участвует в форуме, который проходит в Москве, по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
"Выражаю уверенность, что обмен опытом и перспективными предложениями на полях нашего форума будет способствовать сохранению языкового многообразия и качеству изучения русского языка в наших странах, придаст дополнительный импульс развитию наших связей в гуманитарной сфере", — сказал Ашуба.
Спикер подчеркнул, что русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений.
Он отдельно отметил реализацию в республике проектов Россотрудничества и Минкультуры России.