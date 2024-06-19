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Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики "рукой Кремля"
Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики "рукой Кремля"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал заявление министра иностранных дел... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-19T17:00+0300
2024-06-19T17:00+0300
2024-06-19T17:19+0300
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя об искусственном создании ПМР.Попшой заявил 16 июня на форуме по безопасности Черного моря в Одессе, что Приднестровье – это искусственная конструкция, а жители непризнанной республики видят свое будущее якобы в Молдавии в составе Евросоюза.Он напомнил, что после распада СССР Молдавия вывела Приднестровье из своего правового поля."Законы Молдовы не распространялись на Приднестровье. И когда здесь убивали людей, то заявления об убийстве не принимали в полиции Молдовы. Никто приднестровских граждан не защищал. Чтобы защитить права и свободы людей, проживающих здесь, необходимы были соответствующие структуры, которые и были созданы. Было создано государство. Все просто. Люди, здесь проживающие, нуждались в защите", - подчеркнул глава ПМР.
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приднестровская молдавская республика, мид приднестровья, в мире, политика
приднестровская молдавская республика, мид приднестровья, в мире, политика
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя об искусственном создании ПМР.
Попшой заявил 16 июня на форуме по безопасности Черного моря в Одессе, что Приднестровье – это искусственная конструкция, а жители непризнанной республики видят свое будущее якобы в Молдавии в составе Евросоюза.
"Политики, которые делают такие заявления, либо ничего не знают, либо просто лицемерят, обманывают. Никакая "рука Кремля" не создавала Приднестровье. Приднестровье создал приднестровский народ, который уже был здесь. Необходимость создания государства была элементарно в том, чтобы защитить себя", - сказал Красносельский журналистам.
Он напомнил, что после распада СССР Молдавия вывела Приднестровье из своего правового поля.
"Законы Молдовы не распространялись на Приднестровье. И когда здесь убивали людей, то заявления об убийстве не принимали в полиции Молдовы. Никто приднестровских граждан не защищал. Чтобы защитить права и свободы людей, проживающих здесь, необходимы были соответствующие структуры, которые и были созданы. Было создано государство. Все просто. Люди, здесь проживающие, нуждались в защите", - подчеркнул глава ПМР.