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Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики "рукой Кремля"

Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики "рукой Кремля"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал заявление министра иностранных дел... 19.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-19T17:00+0300

2024-06-19T17:00+0300

2024-06-19T17:19+0300

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский раскритиковал заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя об искусственном создании ПМР.Попшой заявил 16 июня на форуме по безопасности Черного моря в Одессе, что Приднестровье – это искусственная конструкция, а жители непризнанной республики видят свое будущее якобы в Молдавии в составе Евросоюза.Он напомнил, что после распада СССР Молдавия вывела Приднестровье из своего правового поля."Законы Молдовы не распространялись на Приднестровье. И когда здесь убивали людей, то заявления об убийстве не принимали в полиции Молдовы. Никто приднестровских граждан не защищал. Чтобы защитить права и свободы людей, проживающих здесь, необходимы были соответствующие структуры, которые и были созданы. Было создано государство. Все просто. Люди, здесь проживающие, нуждались в защите", - подчеркнул глава ПМР.

приднестровская молдавская республика

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