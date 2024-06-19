https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/khutaba-i-tuzhba-rasskazali-o-vazhnosti-uchastiya-v-igrakh-briks-1051399410.html

Хутаба и Тужба рассказали о важности участия в Играх БРИКС

Хутаба и Тужба рассказали о важности участия в Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Мастер спорта международного класса, чемпион СССР и Европы по вольной борьбе Раш Хутаба и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в интервью радио... 19.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-19T18:11+0300

2024-06-19T18:11+0300

2024-06-20T12:12+0300

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По общему мнению Раша Хутаба и Константина Тужба, к следующим соревнованиям подобного масштаба абхазских спортсменов необходимо готовить уже сегодня и более тщательно.По мнению Тужба, перспективным спортсменам необходима государственная поддержка. "Наши участники довольны. Мы должны приезжать не просто статистами, а должны приезжать за победами, показывать хорошие результаты", – сказал Тужба.Выступление на Играх БРИКС – это возможность абхазским спортсменам выступать под своим флагом, набираться опыта в своих видах спорта, отметили гости эфира.

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