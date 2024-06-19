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Хутаба и Тужба рассказали о важности участия в Играх БРИКС
Хутаба и Тужба рассказали о важности участия в Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Мастер спорта международного класса, чемпион СССР и Европы по вольной борьбе Раш Хутаба и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в интервью радио... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-19T18:11+0300
2024-06-19T18:11+0300
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По общему мнению Раша Хутаба и Константина Тужба, к следующим соревнованиям подобного масштаба абхазских спортсменов необходимо готовить уже сегодня и более тщательно.По мнению Тужба, перспективным спортсменам необходима государственная поддержка. "Наши участники довольны. Мы должны приезжать не просто статистами, а должны приезжать за победами, показывать хорошие результаты", – сказал Тужба.Выступление на Играх БРИКС – это возможность абхазским спортсменам выступать под своим флагом, набираться опыта в своих видах спорта, отметили гости эфира.
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видео, мультимедиа, абхазия, игры брикс 2024, спорт, видео
видео, мультимедиа, абхазия, игры брикс 2024, спорт, видео
Хутаба и Тужба рассказали о важности участия в Играх БРИКС
18:11 19.06.2024 (обновлено: 12:12 20.06.2024)
Мастер спорта международного класса, чемпион СССР и Европы по вольной борьбе Раш Хутаба и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в интервью радио Sputnik рассказали, какие преимущества дает абхазским спортсменам участие в Играх БРИКС.
По общему мнению Раша Хутаба и Константина Тужба, к следующим соревнованиям подобного масштаба абхазских спортсменов необходимо готовить уже сегодня и более тщательно.
По мнению Тужба, перспективным спортсменам необходима государственная поддержка. "Наши участники довольны. Мы должны приезжать не просто статистами, а должны приезжать за победами, показывать хорошие результаты", – сказал Тужба.
Выступление на Играх БРИКС – это возможность абхазским спортсменам выступать под своим флагом, набираться опыта в своих видах спорта, отметили гости эфира.