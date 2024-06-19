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МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России
МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году вуз также занял первое место.В топ-100 рейтинга наибольшее количество участников представляют технические вузы — всего в списке лучших их насчитывается 36.Согласно аналитике агентства, ведущие вузы РФ обучают все большее количество студентов: по итогам рейтинга 2024 года прирост численности обучающихся у участников RAEX-100 составил 4%, годом ранее — 3,4%.
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мгу имени м. в. ломоносова, москва, россия, университеты
мгу имени м. в. ломоносова, москва, россия, университеты
МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России
17:49 19.06.2024 (обновлено: 18:29 19.06.2024)
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году вуз также занял первое место.
На следующей строчке рейтинга расположился Московский государственный технический университет им. Баумана. Уточняется, что в прошлом году вуз получил пятое место. По данным RAEX, Московский физико-технический институт (МФТИ), который в 2023 году был на втором месте, сейчас занял третью строчку.
В топ-100 рейтинга наибольшее количество участников представляют технические вузы — всего в списке лучших их насчитывается 36.
Согласно аналитике агентства, ведущие вузы РФ обучают все большее количество студентов: по итогам рейтинга 2024 года прирост численности обучающихся у участников RAEX-100 составил 4%, годом ранее — 3,4%.