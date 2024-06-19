https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/mgu-vozglavil-reyting-luchshikh-vuzov-rossii-1051403064.html

МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России

МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году... 19.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-19T17:49+0300

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мгу имени м. в. ломоносова

москва

россия

университеты

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Московский государственный университет возглавил рейтинг лучших вузов России за 2024 год, согласно данным агентства RAEX. В 2023 году вуз также занял первое место.В топ-100 рейтинга наибольшее количество участников представляют технические вузы — всего в списке лучших их насчитывается 36.Согласно аналитике агентства, ведущие вузы РФ обучают все большее количество студентов: по итогам рейтинга 2024 года прирост численности обучающихся у участников RAEX-100 составил 4%, годом ранее — 3,4%.

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Sputnik Абхазия

мгу имени м. в. ломоносова, москва, россия, университеты