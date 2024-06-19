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Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре
Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре. 19.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре. Бюст высотой 1,1 метра установят на постаменте высотой 1,8 метра. Герой Советского Союза Варлам Габлия родился 12 ноября 1902 года в селе Тамыш. В годы Великой Отечественной войны сначала был минометчиком, затем командиром минометного расчета в составе бригады морской пехоты. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 3 и 4 Украинском фронтах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170505/geroj-sovetskogo-soyuza-gabliya-otrazil-18-kontratak-pod-estergomom-1020968120.html
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Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре.
Над проектом работают скульпторы Амиран Адлейба и Руслан Габлиа. Об этом премьер-министру Александру Анкваб доложили и.о. министра культуры Динара Смыр и Руслан Габлиа.
Бюст высотой 1,1 метра установят на постаменте высотой 1,8 метра.
Герой Советского Союза Варлам Габлия родился 12 ноября 1902 года в селе Тамыш. В годы Великой Отечественной войны сначала был минометчиком, затем командиром минометного расчета в составе бригады морской пехоты. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 3 и 4 Украинском фронтах.