https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/pamyatnik-geroyu-velikoy-otechestvennoy-voyny-varlamu-gablia-ustanovyat-v-ochamchyre-1051404771.html

Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре

Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре. 19.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Памятник герою Великой Отечественной войны Варламу Габлиа установят в Очамчыре. Бюст высотой 1,1 метра установят на постаменте высотой 1,8 метра. Герой Советского Союза Варлам Габлия родился 12 ноября 1902 года в селе Тамыш. В годы Великой Отечественной войны сначала был минометчиком, затем командиром минометного расчета в составе бригады морской пехоты. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 3 и 4 Украинском фронтах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170505/geroj-sovetskogo-soyuza-gabliya-otrazil-18-kontratak-pod-estergomom-1020968120.html

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