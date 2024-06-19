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Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне
Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне, по данным сервиса бронирования отелей и квартир... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне, по данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.Первое место досталось курорту Саки в Крыму, там туристы предпочитают проводить до 12 дней отдыха. Второе место и 11 дней отпуска – за крымской Евпаторией и курортом Кучугуры в Краснодарском крае. Десять дней в июне проводят в Ейске в Краснодарском крае. По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Как ранее сообщал президент Аслан Бжания, Абхазия может стать лидером в этом году по количеству посещений российскими туристами.
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отдых в абхазии, абхазия, пицунда, туристы
отдых в абхазии, абхазия, пицунда, туристы
Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне
09:35 19.06.2024 (обновлено: 10:24 19.06.2024)
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне, по данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Первое место досталось курорту Саки в Крыму, там туристы предпочитают проводить до 12 дней отдыха. Второе место и 11 дней отпуска – за крымской Евпаторией и курортом Кучугуры в Краснодарском крае. Десять дней в июне проводят в Ейске в Краснодарском крае.
Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в июне:
Город
Средняя стоимость ночи (рубли)
Средняя продолжительность поездки (ночи)
Саки, Крым
2242
12
Евпатория, Крым
2721
11
Кучугуры, Краснодарский край
2379
11
Ейск, Краснодарский край
3080
10
Морское, Крым
3403
10
Севастополь, Крым
2826
9
Должанская, Краснодарский край
3491
9
Анапа, Краснодарский край
3479
9
Алушта, Крым
3282
9
Пицунда, Абхазия
4089
9
По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Как ранее сообщал президент Аслан Бжания, Абхазия может стать лидером в этом году по количеству посещений российскими туристами.