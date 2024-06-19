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Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне

Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне, по данным сервиса бронирования отелей и квартир... 19.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-19T09:35+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне, по данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.Первое место досталось курорту Саки в Крыму, там туристы предпочитают проводить до 12 дней отдыха. Второе место и 11 дней отпуска – за крымской Евпаторией и курортом Кучугуры в Краснодарском крае. Десять дней в июне проводят в Ейске в Краснодарском крае. По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Как ранее сообщал президент Аслан Бжания, Абхазия может стать лидером в этом году по количеству посещений российскими туристами.

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отдых в абхазии, абхазия, пицунда, туристы