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Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне
Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне, по данным сервиса бронирования отелей и квартир... 19.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне, по данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.Первое место досталось курорту Саки в Крыму, там туристы предпочитают проводить до 12 дней отдыха. Второе место и 11 дней отпуска – за крымской Евпаторией и курортом Кучугуры в Краснодарском крае. Десять дней в июне проводят в Ейске в Краснодарском крае. По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Как ранее сообщал президент Аслан Бжания, Абхазия может стать лидером в этом году по количеству посещений российскими туристами.
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отдых в абхазии, абхазия, пицунда, туристы

Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне

09:35 19.06.2024 (обновлено: 10:24 19.06.2024)
© Sputnik / Акоп КущянГород курорт Пицунда
Город курорт Пицунда - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Пицунда попала в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июне, по данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Первое место досталось курорту Саки в Крыму, там туристы предпочитают проводить до 12 дней отдыха. Второе место и 11 дней отпуска – за крымской Евпаторией и курортом Кучугуры в Краснодарском крае. Десять дней в июне проводят в Ейске в Краснодарском крае.
Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в июне:

Город

Средняя стоимость ночи (рубли)

Средняя продолжительность поездки (ночи)

Саки, Крым

2242

12

Евпатория, Крым

2721

11

Кучугуры, Краснодарский край

2379

11

Ейск, Краснодарский край

3080

10

Морское, Крым

3403

10

Севастополь, Крым

2826

9

Должанская, Краснодарский край

3491

9

Анапа, Краснодарский край

3479

9

Алушта, Крым

3282

9

Пицунда, Абхазия

4089

9

По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Как ранее сообщал президент Аслан Бжания, Абхазия может стать лидером в этом году по количеству посещений российскими туристами.
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