https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/posrednik-agrba-realizatsii-investprogrammy-2023-2025--1051401822.html

Посредник: Агрба реализации Инвестпрограммы 2023-2025

Посредник: Агрба реализации Инвестпрограммы 2023-2025

Sputnik Абхазия

Начальник управления по капитальному строительству Абхазии Тимур Агрба – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. 19.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-19T18:34+0300

2024-06-19T18:34+0300

2024-06-19T18:34+0300

радио

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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Посредник: Агрба об Инвестпрограмме 2023-2025 Sputnik Абхазия Посредник: Агрба об Инвестпрограмме 2023-2025

Начальник управления по капитальному строительству Абхазии Тимур Агрба – гость программы "Посредник" на радио Sputnik.О том, как ведется работа по строительству объектов Инвестпрограммы 2023-2025 годов в Абхазии, о сроках и финансировании работ и о том, насколько тщательно контролируется процесс строительства или восстановления объектов, слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио