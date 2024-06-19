https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/posrednik-agrba-realizatsii-investprogrammy-2023-2025--1051401822.html
Посредник: Агрба реализации Инвестпрограммы 2023-2025
Посредник: Агрба реализации Инвестпрограммы 2023-2025
Sputnik Абхазия
Начальник управления по капитальному строительству Абхазии Тимур Агрба – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. 19.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-19T18:34+0300
2024-06-19T18:34+0300
2024-06-19T18:34+0300
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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
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Посредник: Агрба об Инвестпрограмме 2023-2025
Sputnik Абхазия
Посредник: Агрба об Инвестпрограмме 2023-2025
Начальник управления по капитальному строительству Абхазии Тимур Агрба – гость программы "Посредник" на радио Sputnik.О том, как ведется работа по строительству объектов Инвестпрограммы 2023-2025 годов в Абхазии, о сроках и финансировании работ и о том, насколько тщательно контролируется процесс строительства или восстановления объектов, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио
подкасты, посредник, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио
Посредник: Агрба реализации Инвестпрограммы 2023-2025
Начальник управления по капитальному строительству Абхазии Тимур Агрба – гость программы "Посредник" на радио Sputnik.
О том, как ведется работа по строительству объектов Инвестпрограммы 2023-2025 годов в Абхазии, о сроках и финансировании работ и о том, насколько тщательно контролируется процесс строительства или восстановления объектов, слушайте в аудиофайле.